Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Владимиром Путиным. Что обсудили

Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Владимиром Путиным. Что обсудили

Вчера, 12 ноября, состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента Кыргызстана, премьер-министра Садыра Жапарова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе разговора стороны обсудили вопросы актуального двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках интеграционных объединений, которые представляют взаимный интерес.

Садыр Жапаров выразил особую признательность Владимиру Путину за поддержку, оказываемую Кыргызстану, в том числе и в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

И.о.президента Садыр Жапаров еще раз поздравил собеседника с успешным председательством Российской Федерации в ШОС, которое придало новую динамику развития Организации.

В завершении разговора Садыр Жапаров заверил, что Кыргызстан намерен и далее развивать отношения с Россией в духе союзничества и стратегического партнерства.

Источник: Кабар