Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Владимиром Путиным. Что обсудили
Вчера, 12 ноября, состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента Кыргызстана, премьер-министра Садыра Жапарова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе разговора стороны обсудили вопросы актуального двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках интеграционных объединений, которые представляют взаимный интерес.
Садыр Жапаров выразил особую признательность Владимиру Путину за поддержку, оказываемую Кыргызстану, в том числе и в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
И.о.президента Садыр Жапаров еще раз поздравил собеседника с успешным председательством Российской Федерации в ШОС, которое придало новую динамику развития Организации.
В завершении разговора Садыр Жапаров заверил, что Кыргызстан намерен и далее развивать отношения с Россией в духе союзничества и стратегического партнерства.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!