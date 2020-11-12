Садыр Жапаров: Государственный язык должен стать проводником между другими национальностями

И.о. президента утвердил концепцию развития гражданской идентичности «Кыргыз жараны»

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров принял участие в работе форума «Единый народ-развитая страна».

Ниже приводим текст его выступления:

«Дорогие соотечественники! Уважаемые участники форума! Дорогие друзья!

Развитие межнациональных отношений и укрепление единства нашего народа является одним из стратегических и важных вопросов для нашей республики.

Центральная Азия, включая Кыргызстан, издревле является центром многих культур, народов, религий и языков. Великий шелковый путь, который стал проводником распространения внутренней торговли и культурных связей народов того времени, также оказал влияние на становление кыргызской государственности как многонациональной и многокультурной страны.

Культурное, языковое и религиозное разнообразие издревле считалось главным богатством нашего народа. Поэтому в эпосе «Манас», который является вершиной кыргызского духа, наш предок Манас говорил: «Я собрал свой народ из лоскутов». Сосуществование разных народов и культур можно увидеть также на страницах нашей древней истории, что несомненно способствовало развитию нашей страны.

В советское время в Кыргызстане проживало более 80 этнических групп, которые совместно сформировали кыргызскую советскую государственность. Представители разных этносов работали практически во всех сферах жизни нашего общества и добились больших успехов в науке, культуре и экономике. Несомненным является то, что все достижения советской эпохи - это результат единства и патриотического труда нашего народа.

К сожалению, в июне 1990 года в нашей стране и в некоторых других частях Советского Союза вспыхнули межэтнические столкновения и этнические конфликты. Эта трагедия закончилась гибелью сотен людей.

Поэтому в первые годы независимости нашей страны одним из важнейших вопросов стало определение эффективной национальной политики. С этой целью в 1994 году была создана "Ассамблея народов Кыргызстана». Несмотря на то, что “Ассамблея народов Кыргызстана” является общественной организацией, она была ответственна за реализацию государственной политики в этнической сфере.

Однако, несмотря на достижения государственной этнической политики, трагические события июня 2010 года показали, что риски присутствуют. Мудрость нашего народа, стремление к миру и согласию вывели нас из этой сложной ситуации. После этих событий, в государственной этнической политике произошли изменения, в частности, был изменен статус «Ассамблеи народов Кыргызстана».

Сегодня независимый Кыргызстан - многонациональная страна, где проживает более 100 этносов, из которых кыргызы составляют 73 процента. Наш многонациональный народ строит независимый Кыргызстан в гармонии и единстве. Считаю, долгом государства создать условия для эффективного функционирования международных организаций. В связи с этим я подписал указ о возврате статуса «Ассамблеи народов Кыргызстана» под патронаж президента.

В целях повышения эффективности государственной политики в этнической сфере и дальнейшего укрепления единства нашего народа я утвердил концепцию развития гражданской идентичности «Кыргыз жараны» на 2021-2026 годы. Концепция прошла широкое общественное обсуждение и предусматривает полную свободу для развития родного языка, развития этнических ценностей через культуру. Государственный язык при этом должен стать проводником между другими национальностями. Каждый гражданин должен знать и свой язык, и официальный, и иностранный. Многообразие — наше богатство. Да будет мир и согласие на нашей земле!».

Отдел информационной политики

аппарата президента