Садыр Жапаров: Договоренностей с Бабановым не было и должность я ему не обещал

И.о президента сказал, что не делит политиков на сторонников того или иного бывшего главы государства

Договоренностей между Омурбеком Бабановым и Садыром Жапаровым не было. Об этом и.о. президента, премьер сказал на пресс-конференции.

- С Омурбеком Бабановым я ни о чем не договаривался и ничего ему не обещал, - заверил Жапаров. - Но кто бы ко мне ни пришел - мои двери для всех открыты. Я не буду делить политиков на сторонников Акаева, Бакиева, Атамбаева. Когда мы придем к единству, будет продвижение. На днях я сделаю обращение к кыргызскому народу, выражу благодарность и скажу по каждому имени.

Источник: vesti.kg