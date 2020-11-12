Борьба с коррупцией продолжится и в регионах, - С.Жапаров

Борьба с коррупцией будет и там, отметил он.

«В регионы тоже доберемся», - сказал исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров 12 ноября на пресс-конференции, комментируя борьбу с коррупцией.

Борьба с коррупцией будет и там, отметил он.

«Мы только начали работать. Подождите немного», - сказал Жапаров.

Источник: kg.akipress.org