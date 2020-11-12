Садыр Жапаров рассказал, почему ездил в южные области Кыргызстана

Садыр Жапаров рассказал, почему ездил в южные области Кыргызстана

Я съездил в южные области для профилактических целей, сказал исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров 12 ноября на пресс-конференции.

Журналист спросила Жапарова о целях поездки по регионам и встречи с местными жителями, несмотря на пандемию коронавируса. Также она озвучила мнение о том, может ли это быть предвыборной акцией.

Садыр Жапаров ответил, что он съездил в три области — Баткенскую, Ошскую и Жалал-Абадскую. «Там появились силы, которые, воспользовавшись беспорядками, намеревались устроить межнациональную рознь. Кроме того, появились силы, которые хотели спровоцировать конфликт на границе. Это страшнее, чем сегодняшняя пандемия коронавируса. Если возникнет опасность межнационального конфликта, то это коронавирус и не стоит рядом с этим. Поэтому, мы должны делать ту работу, которая вызывает наибольшие опасения», - сказал он.

«Я встретился с народом, чтобы провести профилактические мероприятия. Встретился с глазу на глаз. Обращение можно было бы сделать через СМИ, мы 10 раз обращались, но должного эффекта не оказало. Необходима была встреча с глазу на глаз, кроме того, нужны были встречи с диаспорами за закрытыми дверями», - пояснил и.о. президента.

Жапаров также рассказал, почему встретился с гражданами в Нарынской области. «Собрание в Нарыне не было запланировано. Многие услышали о том, что я приеду, и пришли. Пришло много людей, многие возмутились, почему я провожу встречи за закрытыми дверями. Тогда я поручил всех вывести на улицу и провел там встречу со всеми. В другие регионы севера я не ездил», - сказал он.

Источник: kg.akipress.org