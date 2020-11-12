«Даже песок не отдадим». Садыр Жапаров заверил, что не передаст Китаю землю за долги

И.о. президента обещает, что Джеруй возобновит свою работу

Кыргызстан не станет погашать внешний долг Китаю своими землями. Об этом на пресс-конференции заявил и.о. президента и премьер Садыр Жапаров.

Журналист спросил у исполняющего обязанности главы государства, не вернет ли он долг Китаю землей в Нарынской области, если станет президентом.

- Мы за долги даже песок не отдадим, - заверил Жапаров. - Мы ищем пути возвращения долга Китаю. Это слухи, что я отдам землю. Восемь лет назад я говорил о Кумторе, но тогда многие были против. Хотя сейчас понимают, что я был прав. Кумтор должен стать для нас уроком.

Другой представитель прессы поинтересовался у Жапарова, какова дальнейшая судьба месторождения Джеруй? Накажут ли виновных в поджоге?

- Люди работают по ранее полученным лицензиям, отбирать их у них нет смысла, - сказал и.о. президента. - Когда поеду в Талас, постараюсь встретиться с народом и объяснить им ситуацию. Мы должны провести там ревизию и путем договоренностей решить вопрос. А по поводу поджога ведутся проверки, информацию о них дадим позже.

Источник: vesti.kg