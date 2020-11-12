Бакыт Бакетаев намерен снять свою кандидатуру в пользу своего ученика
Кандидат в президенты Бакыт Бакетаев намерен снять свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу Садыра Жапарова. Об этом редакции VB.KG сообщил он сам.
По его словам, он хорошо знает потенциал Жапарова.
- Я принял такое решение, чтобы поддержать своего ученика Садыра Жапарова, так как хорошо знаю его плюсы и минусы. Мы вместе работали в Агентстве по противодействию коррупции, до этого соприкасались с ним в парламенте. Думаю, он справится, - сказал Бакетаев.
Также политолог высказал свои пожелания всем кандидатам в президенты.
- Первое, необходимо, чтобы Садыр Жапаров и другие кандидаты отказались от агитации на местах. В связи с пандемией агитация должна проходить только по телевидению и посредством СМИ. Второе, Кыргызстан должен на стопроцентно стать парламентской республикой. Третье, необходимо законодательно закрепить такой институт как Курултай, который и должен будет выбирать президента, - добавил он.
Источник: vb.kg
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