Айданбек Акматов, независимый журналист: «9 октября Бабанов получил по шее и был изгнан из площади, поэтому сдался Садыру Жапарову с двумя поднятыми руками, вступил в торги»

По всей видимости, Бабанов поторговался о закрытии ранее возбужденных уголовных дел.

1. Правильно ли поступили, убрав забор вокруг «Белого дома»?

2. Омурбек Бабанов заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в президенты, так как поддерживает Садыра Жапарова. Это вынужденная мера или поступок джигита?

1. Демонтаж забора «Белого дома» — безответственный, популистский шаг. Забора нет, но это не значит, что простой люд беспрепятственно будет попадать в «Белый дом». Разница лишь в том, что если раньше люди стояли за забором, то теперь им придется стоять у дверей «Белого дома». Я думаю, неудобств и беспорядка станет только больше.

Еще один вопрос – «Белый дом» государственный, режимный объект. Должна быть обеспечена безопасность. Необходимы гарантии того, что несколько вооруженных человек не смогут туда прорваться и сотворить трагедию. В 1999 году в Армении произошло подобное, застрелили главу правительства, спикера и нескольких ответственных чиновников в парламенте.

2. Народ говорит, что Бабанов неспособен поступить как джигит. Во время октябрьских событий он пошел на различные ухищрения, чтобы стать главой правительства. Но не добился цели. 9 октября Бабанов получил по шее и был изгнан из площади, поэтому сдался Садыру Жапарову с двумя поднятыми руками, вступил в торги. Не прошло и дня, как его друг Руслан Казакбаев стал министром иностранных дел. Затем объявил о том, что не пойдет на президентские выборы. Бабанову было бы тяжело добиться успеха на президентских выборах. Косвенно это подтверждает то, что его партия не прошла 7-процентный барьер на парламентских выборах 4 октября.

По всей видимости, Бабанов поторговался о закрытии ранее возбужденных уголовных дел.

Источник: газета «Майдан.kg» №42 от 11.11.2020 / стр. 6