Бейшенбек Абдыразаков, экс-депутат: «Нужно сменить название Жогорку Кенеша, назвать Великий национальный курултай, помешать приходу олигархов во власть»

Бабанов знает, что лишится богатства, если будет баллотироваться в президенты.

1. Правильно ли поступили, убрав забор вокруг «Белого дома»?

2. Омурбек Бабанов заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в президенты, так как поддерживает Садыра Жапарова. Это вынужденная мера или поступок джигита?

1. Демонтажа забора «Белого дома» будет маловато. Нужно убирать не забор, а коррупцию внутри! За 30 лет «Белый дом» прогнил изнутри. «Белый дом» превратился в черный дом, было три переворота, проливалась кровь, удача ушла. «Белый дом» нужно переименовать в Эл Ордо, на удачу. Потому что «Белым домом» назвали вслед за «Белым домом» в Америке, словно от этого мы станем Америкой. Нужно изменить название Жогорку Кенеша, назвать Великий национальный курултай. Тогда нам улыбнется удача, уйдет коррупция. Даст Бог.

2. Бабанов знает, что лишится богатства, если будет баллотироваться в президенты. Поэтому по привычке вступил в политические торги. Неважно, кто придет во власть, он торгуется с ним и разделяет его позицию. При президенте Сооронбае Жээнбекове Бабанов был бы в бегах. Поэтому он должен благодарить Бога за то, что находится здесь! Он должен благодарить народ. Если бы не переворот, он бы сидел за решеткой, не говоря о том, чтобы выдвигаться в президенты. В будущем нам нельзя подпускать к власти олигархов. Иначе они путают личные карманы и с государственными, оставляя страну у разбитого корыта. Потому что 10-15 лет побывавший в бизнесе человек обретает хроническую и неизлечимую болезнь «деньгимания». Они днями и ночами думают только о том, как продать товар 6,5 млн населению, сколько денег это принесет.

Источник: газета «Майдан.kg» №42 от 11.11.2020 / стр. 6