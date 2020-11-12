Алмазбек Акматалиев, политолог: «Власть сделала шаг в сторону народа! Теперь и народу нужно прочувствовать свою ответственность!»

Бабанов – реалист и прагматичный политик.

1. Правильно ли поступили, убрав забор вокруг «Белого дома»?

2. Омурбек Бабанов заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в президенты, так как поддерживает Садыра Жапарова. Это вынужденная мера или поступок джигита?

1. Демонтаж забора «Белого дома» – очень важная вещь, с символической точки зрения. Новая власть тем самым показывает, что на стороне народа, что между ними не должно быть забора, бюрократии, препятствий. Конечно, это заслуживает поддержки. С технической точки зрения можно было не убирать забор полностью, а демонтировать 8 ворот. Кажется, они решили, что символика важнее технической стороны вопроса. Остается надеяться, что за символикой последуют реальные шаги. Успех будет достигнут только тогда, когда власть будет близка к народу, прислушиваться к голосу людей. Власть сделала шаг в сторону народа! Теперь и народу нужно прочувствовать свою ответственность! Это очень важно. Каков народ – такова и власть.

2. Бабанов – реалист и прагматичный политик. В этом его решении прослеживается истинный прагматизм. Но в то же время убежден, что и он желает своей стране мира, стабильности и развития. Нам нужно научиться уважать выдающихся сыновей и дочерей! Народ никогда не будет в выигрыше, если будем друг друга преследовать, отчуждать, мстить. Нужно уметь прощать, нужно добиться внутреннего согласия в тяжелое время, двигаться вперед. У Бабанова будет возможность потрудиться для своего народа… Политические лидеры должны подавать пример своему народу.

Источник: газета «Майдан.kg» №42 от 11.11.2020 / стр. 6