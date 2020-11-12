Каныбек Осмоналиев, профессор: «То, что он сказал: «Я поддерживаю Садыра Жапарова», — можно воспринять как большой политический подвиг»

Омурбек Бабанов поступил как джигит!

1. Правильно ли поступили, убрав забор вокруг «Белого дома»?

2. Омурбек Бабанов заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в президенты, так как поддерживает Садыра Жапарова. Это вынужденная мера или поступок джигита?

1. Это результат пассионарности, связанной с кыргызами. Я с самого начала был против забора. Таковы нравы кочевников! Наш народ издавна выступал против тех, кто отстраивался крепостью! По-моему, «Белый дом» нужно полностью отдать парламенту!

2. Омурбек Бабанов поступил как джигит! Баллотируясь в президенты, он получил бы 30% голосов. Но он вошел в команду Садыра Жапарова, превратившегося в любимчика кыргызского народа, совершил политический подвиг, сказав: «Я поддерживаю Садыра Жапарова». Садыр правильно понял его слова и приобнял Омурбека. Я думаю, они сделали правильный шаг, обеспокоившись судьбой кыргызского народа.

Источник: газета «Майдан.kg» №42 от 11.11.2020 / стр. 6