Асан Жакшылыков, акын, драматург: «Действия Бабанова напоминают выражение – от осторожности вреда нет»

Будет неправильно строить предположения, так как в голову Бабанова мы не залезем.

1. Правильно ли поступили, убрав забор вокруг «Белого дома»?

2. Омурбек Бабанов заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в президенты, так как поддерживает Садыра Жапарова. Это вынужденная мера или поступок джигита?

1. Что касается забора «Белого дома», нужно хорошо подумать, прежде чем ломать что-то целое. Во-вторых, «Белый дом» - это стратегический объект, находящийся под государственной охраной. Поэтому следовало семь раз отмерить и один раз отрезать. Если народ хочет прорваться и все там раскрошить, то никто их не остановит. Но причем тут заборы?

2. Будет неправильно строить предположения, так как в голову Бабанова мы не залезем. Действия Бабанова напоминают выражение – от осторожности вреда нет.

Источник: газета «Майдан.kg» №42 от 11.11.2020 / стр. 6