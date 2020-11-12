Ташболот Балтабаев, экс-депутат: «Могут быть возрождены уголовные дела, которые были возбуждены при Атамбаеве и Сооронбае Жээнбекове»

Выдвигает человек свою кандидатуру в президенты или нет – это его личное дело.

1. Правильно ли поступили, убрав забор вокруг «Белого дома»?

2. Омурбек Бабанов заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в президенты, так как поддерживает Садыра Жапарова. Это вынужденная мера или поступок джигита?

1. Могли бы не политизировать вопрос демонтажа забора «Белого дома».

2. Выдвигает человек свою кандидатуру в президенты или нет – это его личное дело. Причина, по которой Бабанов не баллотируется – понятна для народа. Здесь не нужно искать какие-либо джигитские качества. Он оказался в таких условиях. Могут быть возрождены уголовные дела, которые были возбуждены при Атамбаеве и Сооронбае Жээнбекове. Наверное, он учел это обстоятельство. Да и у Бабанова невелики были шансы быть избранным.

Источник: газета «Майдан.kg» №42 от 11.11.2020 / стр. 6