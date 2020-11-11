(Видео) Равшан Жээнбеков: Суды начали меняться

Экс-депутат надеется, что всех подозреваемых по делу о кой-ташских событиях оправдают

В Кыргызстане суды начали меняться, если председательствующий по делу о кой-ташских событиях взял отвод. Таким мнением поделился экс-депутат Равшан Жээнбеков после слушаний.

«То, что судья взял самоотвод - это хорошо, потому что он вел процесс, когда на судей давили Сооронбай Жээнбеков и Орозбек Опумбаев. - уверен он. - Я надеюсь, что новый судья сделает процесс открытым и прозрачным. Если новый судья примет такое решение, я уверен, всех оправдают».

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что судья Первомайского райсуда Марат Сыдыков удовлетворил ходатайство адвоката Ирины Карамушкиной об отводе председательствующего. Он больше не будет вести судебный процесс по делу о кой-ташских событиях.

Источник: vesti.kg