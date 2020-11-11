(Фото) Алмазбека Атамбаева доставили в зал суда

Состояние здоровья бывшего главы государства удовлетворительное

В Первомайском районном суде начался судебный процесс в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева по кой-ташским событиям. Об этом Vesti.kg сообщила его советница Кундуз Джолдубаева.

По ее словам, несколько минут назад Атамбаева доставили в суд, его состояние удовлетворительное. Судя по опубликованным кадрам, бывший глава государства пребывает в хорошем настроении.

- Состояние Алмазбека Шаршеновича удовлетворительное,- уточнила Джолдубаева. - Но проблемы с давлением продолжают его беспокоить.

Напомним, ранее Алмазбек Атамбаев был переведен в из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека. Его адвокаты утверждали, что в камере бывшего президента не работали трубы и канализация, а также были возмущены подвальным помещением. В знак протеста он объявил голодовку. Однако позже его перевели в колонию № 47.

Источник: vesti.kg