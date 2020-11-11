(Фото) Алмазбека Атамбаева доставили в зал суда

Состояние здоровья бывшего главы государства удовлетворительное
В Первомайском районном суде начался судебный процесс в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева по кой-ташским событиям. Об этом Vesti.kg сообщила его советница Кундуз Джолдубаева.
По ее словам, несколько минут назад Атамбаева доставили в суд, его состояние удовлетворительное. Судя по опубликованным кадрам, бывший глава государства пребывает в хорошем настроении.
- Состояние Алмазбека Шаршеновича удовлетворительное,- уточнила Джолдубаева. - Но проблемы с давлением продолжают его беспокоить.
Напомним, ранее Алмазбек Атамбаев был переведен в из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека. Его адвокаты утверждали, что в камере бывшего президента не работали трубы и канализация, а также были возмущены подвальным помещением. В знак протеста он объявил голодовку. Однако позже его перевели в колонию № 47.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!