Садыр Жапаров попросил Владимира Путина обсудить вопросы сотрудничества по телефону

Садыр Жапаров попросил Владимира Путина обсудить вопросы сотрудничества по телефону

«Участие Кыргызстана в ШОС является одним из приоритетов во внешней политике государства», — подчеркнул исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров сегодня на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит под председательством Российской Федерации в формате видеоконференции.

Как сообщает пресс-служба аппарата президента, в своем выступлении Садыр Жапаров отметил большую работу, проделанную российской стороной в рамках председательства в ШОС, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Он отметил, что в качестве исполняющего обязанности президента и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для решения задач по укреплению стабильности в обществе и обеспечению социально-экономического развития страны, борьбе с коронавирусом и его последствиями, защите прав инвесторов и обеспечению безопасности иностранных граждан, находящихся на территории Кыргызстана.

И.о. президента также выразил благодарность России и другим государствам-членам за оказанную помощь в период вспышки пандемии. «Выражаю благодарность руководству России и лично Владимиру Владимировичу Путину за своевременную и регулярную помощь Кыргызстану для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Кыргызская Республика будет всегда надежным партнером Российской Федерации по вопросам евразийской интеграции. Мы будем последовательно продолжать курс на развитие наших межгосударственных, экономических и культурных связей. Между нашими странами есть ряд актуальных вопросов по сотрудничеству. Я хотел бы попросить Вас обсудить их в телефонном разговоре», — сказал Жапаров.

Источник: Элгезит