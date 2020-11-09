10 ноября пройдет заседание Совета глав государств-членов ШОС

10 ноября пройдет заседание Совета глав государств-членов ШОС

Президент России Владимир Путин проведет 10 ноября заседание совета глав государств-членов ШОС в режиме видеоконференции, будет принята Московская декларация, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития взаимодействия в рамках ШОС, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

“По итогам заседания будут приняты Московская декларация и ряд других документов. Предстоящий саммит завершит председательство Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 годов“, – говорится в сообщении.

ШОС – международная организация, основана в 2001 году главами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года принято решение о приеме в ШОС Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в Шанхайской Организации Сотрудничества являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира ШОС находится в Ташкенте.

Источник: reporter.kg