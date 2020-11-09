Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента США
Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба аппарата главы государства КР.
«В настоящее время США находятся на историческом этапе своего развития, и я уверен, что под вашим руководством американский народ достигнет новых высот. Кыргызская Республика всегда уделяла особое внимание взаимовыгодному развитию кыргызско-американских отношений. С большим удовлетворением отмечаю, что переговоры по проекту базового соглашения о сотрудничестве продвигаются вперед. Я уверен, что совместные усилия выведут кыргызско-американские отношения на новый качественный уровень на благо обоих народов», — говорится в поздравительной телеграмме.
Садыр Жапаров пожелал Джозефу Байдену крепкого здоровья и успехов в его начинаниях, а народу США — мира и процветания.
Источник: Элгезит
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