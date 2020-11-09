(Видео) Омурбек Текебаев сравнил кухню Сыймыка Жапыкеева с броневиком Ленина

По словам политика, кухню Жапыкеева можно сравнить с броневиком Ленина.
Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев посетил кухню главы ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева, которое назвал историческим местом. Видео об этом опубликовало издание chyndyk.media.
По словам политика, кухню Жапыкеева можно сравнить с броневиком Ленина.
- Это место, можно сказать, было штабом октябрьской революции. Как Ленин на броневике, так и Сыймык Жапыкеев на этой кухне поднимал дух людей, выступал против узурпации власти. Пропагандисты прошлой власти утверждали, что у Сыймыка элитная квартира, но как я сам убедился, это обычная квартира эконом класса, - сказал Текебаев.
Источник: vb.kg
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