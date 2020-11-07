Атамбаева сфотографировали двое осужденных за убийства. Их поместили в карцер, - ГСИН

Атамбаева сфотографировали двое осужденных за убийства. Их поместили в карцер, - ГСИН

Вчера, 6 ноября 2020 года на новостных порталах СМИ была обнародована фотография бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Установлено, что фотография была сделана 5 ноября текущего года, где Атамбаев, после вечерней проверки (примерно в 16:10 часов), находился на административной территории исправительной колонии №47 и беседовал с другими осужденными.

В ходе проверки был найден и изъят сотовый телефон, принадлежащий осужденному К. Б., 1994 года рождения, осужденного по ст. 97 ч.2 (убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Кыргызской Республики к 30 годам лишения свободы, также была установлена причастность осужденного А. уулу Д. 1996 года рождения, по ст. 97 УК КР (убийство) к 17 годам лишения свободы.

Администрацией исправительного учреждения №47, согласно п.3 ст. 118 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, а также в соответствии со ст. 193 Правил внутреннего распорядка учреждения, вышеуказанные осужденные водворены в штрафной изолятор на 15 суток.

Необходимо отметить, что учреждение №47 ГСИН является учреждением лагерного типа общего режима.

Источник: Акипресс