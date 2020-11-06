Четыре человека вернули примерно 400 млн сомов украденных денег

В рамках экономической амнистии 4 человека возместили нанесенный государству ущерб.

Об этом на пресс-конференции 4 ноября сообщил новый назначенный генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По словам Зулушева, фигуранты дела перевели на депозитный счет ГКНБ 382 млн 533 тысячи сомов. Но генеральный прокурор, соблюдая тайну следствия, не назвал имена перечисливших деньги в бюджет.

Экономическую амнистию объявлял 21 октября в своем обращении с официальным заявлением исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров.

Жапаров сообщал, что предоставляет срок 30 дней всем незаконно обогатившимся с помощью коррупции людям для добровольного возвращения денег в госбюджет.

По словам исполняющего обязанности президента, для добровольно возместивших в бюджет нанесенный ущерб государству лиц не будет никакого наказания или преследования.

Но наверняка в нашей стране за 30 лет укравших и ограбивших государственные богатства не 4 человека, а около 400, и их богатства не 400 млн сомов, а может быть, минимум 4 млрд долларов (равное внешнему долгу страны).

Поэтому, если сегодняшняя власть заставит вернуть деньги всех, кто сбежал из страны, перейдя реку, переплыв океан «верни мешок долларов, привязанный к поясу, и вольничай в Кыргызстане как хочешь», то может быть, мы избавились бы от внешнего долга и проклятой бедности? Ведь наш народ незлопамятный, простит…

Источник: газета «Жаны ордо» №24 от 06.11.2020/стр.2