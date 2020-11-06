Омурбек Бабанов не будет баллотироваться в президенты. Он поддержал Садыра Жапарова

Мною принято решение поддержать кандидатуру Садыра Нургожоевича

«Я увидел, что Садыр Нургожоевич не будет повторять ошибки предыдущих правителей и готов к кардинальным переменам»

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов не будет баллотироваться в президенты. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Все мы видим сложную политико-экономическую ситуацию в нашей стране. При этом у нас есть возможность кардинально изменить эту ситуацию. Мы можем ликвидировать все системные проблемы, из-за которых 5 октября у нас произошли народные волнения!

Вчера я встретился с Садыром Нургожоевичем. Мы открыто обсудили очень глубокие темы, которые необходимы для развития нашей страны. Я однозначно увидел понимание о том, что свобода и демократия являются ключевой ценностью нашей страны. И увидел, что Садыр Нургожоевич не будет повторять ошибки предыдущих правителей и готов к кардинальным переменам.

Мы с ним также подробно обсуждали конституционную реформу. Что очень важно создать систему сдержек и противовесов между ветвями власти. Есть четкое понимание, что необходимо обеспечить полную независимость судебной системы и усилить парламент.

Я хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживают меня, моих единомышленников. После того, как я переговорил с моими сопартийцами, я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на должность президента Кыргызстана.

Мною принято решение поддержать кандидатуру Садыра Нургожоевича», - написал Бабанов.

Источник: vesti.kg