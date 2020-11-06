Садыр Жапаров поговорил с премьер-министром Казахстана​

Стороны обсудили перспективы взаимодействия между Кыргызстаном и Казахстаном
Накануне состоялся телефонный разговор и. о. президента Садыра Жапарова с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Представители двух государств обсудили текущее положение и перспективы сотрудничества. Об этом сообщается на сайте правительства РК.
«Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транзитно-транспортной и водноэнергетической сферах. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках интеграционного объединения ЕАЭС и опыт борьбы с распространением COVID-19», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее, 29 октября, премьер-министр РК Аскар Мамин принял в Нур-Султане министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева. Глава внешнеполитического ведомства просил рассмотреть возможность оказания финансовой помощи для поддержания бюджета в посткризисный период.
Источник: Вести
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