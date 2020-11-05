Завтра в Бишкеке начнется демонтаж забора вокруг Белого дома

Спецподразделение МП «Тазалык» приступит к работе уже утром

Завтра в 10 часов утра спецподразделение муниципального предприятия «Тазалык» начнет демонтаж забора вокруг Белого дома. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Напомним, ранее новый спикер парламента Талант Мамытов поддержал данную идею, отмечая, что чиновникам нужно быть ближе к народу.

Источник: vesti.kg