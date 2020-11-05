Вновь в гонке «вечные кандидаты»

У нас так принято.

Хотят стать президентами все, кто каким-то образом причастен к политике и получил известность среди народа. Неважно – есть шансы или нет. Главное вписать в резюме – кандидат в президенты. За некоторых из них даже не голосуют родственники. Это мы видели на предыдущих выборах.

Бесспорно, и на этих досрочных президентских выборах будут участвовать «вечные кандидаты». Свои документы в ЦИК сдали называющий себя богом на земле Арстан Алай, а также гражданский активист, появляющийся на горизонте перед президентскими выборами Назарбек Нышанов. Помимо этих двух не устает выдвигать свою кандидатуру и Токтайым Уметалиева. Не удивляйтесь, если в ближайшие дни она подаст свои документы.

Возможно выборы интересны исключительно благодаря этим «вечным кандидатам»…

Источник: газета «Майдан.kg» №41 от 04.11.2020 / стр. 5