Алтынбек Сулайманов: «Бабанов аман эле болсун!»
Алтынбек Сулайманов прокомментировал слова Омурбека Бабанова.
«Мы не знали, что Бабанов пойдет в «Форум». Мы не давали ему такую установку.
Да и Бог с ним, с Омурбеком Бабановым, лишь бы был жив! Омурбек Бабанов любит присваивать себе чужие успехи, если все хорошо. А если что-то пойдет плохо — уходит в сторонку. Ряд партий посовещались и выдвинули его на пост премьер-министра. А Бабанов позже говорит «сами меня выдвинули». Он сам бегал и говорил, что мог бы возглавить правительство, что выведет из этой ситуации.
Надо особо подчеркнуть, что никто не говорил Бабанову идти в «Форум». Никто не говорил ему, чтобы выходил на митинг с Атамбаевым. Это его собственные дела. А сегодня он всё это переваливает на других по прежней позиции «выбраться сухим из воды», — сказал депутат Алтынбек Сулайманов.
Источник: argument.kg
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