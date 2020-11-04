Акылбек Сариев стал новым членом ЦИК

Акылбек Сариев стал новым членом ЦИК

Депутаты Жогорку Кенеша избрали Акылбека Сариева членом Центризбиркома.

За его кандидатуру проголосовали 64 нардепа, против – 36. Сариев был выдвинут фракцией “Өнүгүү-Прогресс”.

Он занял место Атыр Абдрахматовой, которая подала в отставку.

Источник: reporter.kg