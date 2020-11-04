Жогорку Кенеш избрал Таланта Мамытова на пост спикера
Жогорку Кенеш сегодня на заседании избрал депутата от партии «Республика-Ата Журт» Таланта Мамытова на пост спикера.
Нардеры провели тайное голосование. По итогам за кандидатуру Мамытова проголосовали 100 депутатов, против — 1.
Источник: Элгезит
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