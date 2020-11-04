Жогорку Кенеш избрал Таланта Мамытова на пост спикера

Жогорку Кенеш избрал Таланта Мамытова на пост спикера

Жогорку Кенеш сегодня на заседании избрал депутата от партии «Республика-Ата Журт» Таланта Мамытова на пост спикера.

Нардеры провели тайное голосование. По итогам за кандидатуру Мамытова проголосовали 100 депутатов, против — 1.

Источник: Элгезит