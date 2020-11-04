Зарылбек Рысалиев: Пускай ремонт Белого дома оплачивают депутаты всем известных трех партий

Парламентарий отметил, что у молодых людей, поджигавших здание Жогорку Кенеша, ничего нет

Ремонт Белого дома могут оплатить депутаты от трех партий - «Кыргызстан», «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик». Об этом на заседании ЖК заявил парламентарий Зарылбек Рысалиев.

- Мы собираемся искать тех, кто поджег Белый дом, чтобы заставить их оплатить ремонт, - напомнил он. - Это уличные ребята. У них ничего нет. Мы все знаем, по какой причине они это сделали. Это три партии - «Кыргызстан», «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик». Может, за их счет построим новый Белый дом? Талант Турдумаматович, это вам первый указ. Проверим вашу беспристрастность на этом деле.

Рысалиеву возразила депутат, баллотировавшаяся от партии «Биримдик», Евгения Строкова.

- Мне стыдно за вас! - заявила нардеп. - Вы, аксакал, со ставочками ходите - то белые, то черные. Мне не стыдно, что я была в «Биримдике». Я никому денег не давала. Не смейте оскорблять наши партии. Повторюсь, деньги давали все партии, но не все кандидаты. Если вы считаете, что вы давали деньги, то сами ремонтируйте мою дверь. Я не собираюсь давать ни копейки.

Источник: vesti.kg