Фракция «Республика — Ата-Журт» выдвинула на пост спикера Таланта Мамытова.
Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Жыргалбек Турускулов.
Депутат Омурбек Текебаев призвал коллег не торопиться и не нарушать регламент парламента.
«Отставка спикера была решена за одну ночь, и сразу же начали быстро выдвигать нового кандидата. По процедуре после заявлений надо объявить перерыв для консультаций фракций. Может, и у других партий есть кандидатура», — сказал нардеп.
Отметим, Канат Исаев подал в отставку с поста спикера. Он будет баллотироваться на пост президента.
Источник: 24.kg
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