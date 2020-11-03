(Фото) Новый аким Октябрьского района Бишкека проходит по уголовному делу о рейдерстве

И.о. мэра уверяет, что не знал об этом, но полностью доверяет своему подчиненному

Назначенный акимом Октябрьского района Бишкека Константин Куценко проходит подозреваемым по уголовному делу о рейдерском захвате китайской строительной компании B.L.S. и комплекса элитного жилья «Даймонд Сити». Об этом Vesti.kg сообщил юрист Кайрат Осмоналиев.

- Я делал заключение по этому делу, - отметил он. - А когда стало известно о новых кадровых перестановках, то фамилия Куценко показалась мне знакомой. Я поднял документы и понял, о ком идет речь.

Кайрат Медербекович возмутился таким кадровым назначением.

- Неужели у нас не осталось специалистов без уголовных дел? - недоумевает он. - Тем более, что Куценко признал свою вину.

Вместе с тем исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев сказал Vesti.kg, что при назначении Константина Куценко на должность не знал о следственных действиях в его отношении.

- Об этом уголовном деле мне сказали только вчера, - заверил он. - Сегодня я вызвал Куценко к себе и распросил его об этом. Он не стал отрицать, что идет следствие, и напомнил о презумпции невиновности. Приговора ведь еще нет. Мой подчиненный считает это дело политически мотивированным.

Балбак Зарлыкович добавил, что полностью доверяет своему подчиненному.

- Я знаю Константина очень давно, он как никто другой подходит для этой должности, - сказал и.о. мэра столицы. - Тем более, что нам недолго работать. Через несколько месяцев придет новый мэр, и мы покинем свои посты.

Напомним, уголовное дело по факту рейдерского захвата строительного комплекса «Даймонд сити» возбудили в апреле 2018 года. Фигурантами по делу проходили бывший депутат Рустам Маманов и супруга бывшего президента Раиса Атамбаева. В числе подозреваемых есть и юрист Константин Куценко.

Источник: vesti.kg