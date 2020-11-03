Экс-премьер: Кашкар Джунушалиев и Орозбек Опумбаев заслуживают жесткого наказания

Феликс Кулов считает, что рано или поздно правоохранительным органам удастся найти позорно сбежавших силовиков
Кашкар Джунушалиев и Орозбек Опумбаев заслуживают жесткого наказания. Таким мнением с Vesti.kg поделился бывший премьер-министр, экс-глава МВД Феликс Кулов.
По его словам, они потеряли авторитет после их «бездарной» спецоперации по захвату дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
- Характеристика этих двух руководителей — самая отрицательная,- утверждает Кулов. - Она появилась во время кой-ташкских событий. Эти люди бездарно руководили той спецоперацией. Их давно надо было отправить в отставку.
У Кулова вызывает недоумение их «трусливый поступок», когда председатель ГКНБ Опумбаев и глава МВД Джунушалиев оставили личный состав в момент массовых беспорядков в октябре текущего года.
- Они показали полную безграмотность во время митингов на площади 5 октября,- подчеркнул Феликс Шаршенбаевич. - Они должны были предотвратить конфликт. Когда они позорно и трусливо бросили свою службу, подставили ребят, оставив их на произвол судьбы, это привело к тому, что пострадало очень много людей. Они безусловно заслуживают жесткого наказания. Думаю, правоохранительные органы обязательно их найдут.
Экс-глава ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев придерживается такой же позиции. В беседе с Vesti.kg он отметил, что Джунушалиев и Опумбаев должны понести ответственность за содеянное.
Напомним, вчера, 2 ноября, и.о президента Садыр Жапаров заявил, что Кашкар Джунушалиев и Орозбек Опумбаев находятся в розыске.
Источник: vesti.kg
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