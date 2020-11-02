Мелис Аспеков Сыймыку Жапыкееву: «Хотя ростом ты мал, дух у тебя с гору»

Ни у кого другого не хватило духу на это.

«Сыймык Жапыкеев, я тобой доволен. Когда в тот день люди устали, наступила ночь, и мы с тобой обсуждали, что надо брать «Белый дом», ты сказал, что «если посадят, так посадят, второго такого шанса не будет», и первый ринулся вперед», — написал на своей странице в Facebook Мелис Аспеков.

«Ни у кого другого не хватило духу на это. Хотя ростом ты мал, дух у тебя с гору. Как говорится, победителей не судят, ты сейчас заставляешь «вырыгивать» богачей», — пишет Аспеков.

Отметим, после парламентских выборов 4 октября партии и их сторонники, недовольные итогами выборов, вышли на митинг на площадь. Одним из руководителей митинга был один из лидеров «Чон Казата» Сыймык Жапыкеев. Произошли беспорядки, ряд кадровых изменений. Активно участвовавший в митинге Сыймык Жапыкеев сперва стал и. о. генпрокурора, затем Садыр Жапаров назначил его главой Финпола.

Источник: Кyrgyztoday