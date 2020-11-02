Глава ОАО «Национальный энергохолдинг» Айтмамат Назаров подал в отставку
Председатель ОАО «Национальный энергохолдинг» Айтмамат Назаров подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.
«Еще одна памятная часть моей жизни подошла к концу. Мы много достигли с энергетиками, работа которых невидима, но очень важна. Мы смогли стать семьей. Я подал прошение об отставке. Спасибо энергетикам!», — написал он.
Источник: Элгезит
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