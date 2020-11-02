Глава ОАО «Национальный энергохолдинг» Айтмамат Назаров подал в отставку

Глава ОАО «Национальный энергохолдинг» Айтмамат Назаров подал в отставку

Председатель ОАО «Национальный энергохолдинг» Айтмамат Назаров подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

«Еще одна памятная часть моей жизни подошла к концу. Мы много достигли с энергетиками, работа которых невидима, но очень важна. Мы смогли стать семьей. Я подал прошение об отставке. Спасибо энергетикам!», — написал он.

Источник: Элгезит