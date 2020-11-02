Еще один человек подал документы на участие в президентских выборах. Всего 5 кандидатов
С заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента КР в порядке самовыдвижения в ЦИК КР 2 ноября обратился гражданин КР Асанов Бектур Жантороевич, 5 марта 1969 года рождения, временно не работает, сообщает ведомство.
Напоминаем, что ранее в Центральную избирательную комиссию поступили 4 заявления от граждан КР о самовыдвижении кандидатами на должность Президента Кыргызской Республики - Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов.
Напомним, досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021 года.
Источник: Кабар
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