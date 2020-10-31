Турсунбек Акун: Сооронбай Жээнбеков просил меня передать, что на него никто не давил

На Сооронбая Жээнбекова не оказывали давления, чтобы добиться его отставки.
Об этом сегодня, 31 октября, на круглом столе заявил экс-омбудсмен Турсунбек Акун.
Феликс Кулов рассказал, что он и другие политики и общественные деятели встречались с Сооронбаем Жээнбековым незадолго до его отставки и на тот момент Жээнбеков был полон решимости доработать на посту до парламентских выборов. Но после разговора с Камчыбеком Ташиевым и Садыром Жапаровым он резко изменил свою позицию, ссылаясь на то, что не хочет беспорядков.
"Жээнбеков ушел в отставку, чтобы не допустить кровопролития. Он это сказал в своем заявлении после встречи с Ташиевым и Жапаровым. Но кто хотел этого кровопролития?" - задался вопросом Кулов.
Экс-омбудсмен Турсунбек Акун поспорил с Куловым.
"Через неделю после отставки я встречался с Сооронбаем Жээнбековым и спросил, почему он ушел в отставку, о чем был разговор с Ташиевым и Жапаровым, потому что в народе много слухов. Он сказал, что разговор был в уважительном тоне, и просил передать обществу, что на него не оказывали давление и он сам принял решение об отставке", - сказал Акун.
Источник: kaktus.media
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