Артем Новиков: У меня нет политических амбиций становиться и. о. президента

Первый вице-премьер отметил, что хочет сконцентрироваться на реализации других задач

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков заявил, что не намерен становиться и. о. президента. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

«Есть разные мнения юристов и экспертов. Я вам скажу честно: у меня нет политических амбиций, чтобы становиться и. о. президента. У меня сейчас есть свой блок вопросов, который связан с финансово-экономическим блоком правительства. И я хочу сконцентрироваться на реализации этих задач», - отметил он.

Поясним, действующий и. о. главы государства Садыр Жапаров намерен баллотироваться в президенты. Были предположения юристов о том, что полномочия в этом случае перейдут Артему Новикову.

Источник: vesti.kg