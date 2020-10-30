ГСБЭП подозревает супругу депутата Акылбека Жапарова в уклонении от уплаты налогов

Ущерб от незаконной деятельности оценили в 90 млн сомов

Финансовая полиция по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам выявила факт уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере со стороны ОАО «МИС».

Установлено, что ОАО «МИС», имея в своей собственности около 30 объектов недвижимого имущества производственного, коммерческого и сельскохозяйственного назначения по Ысык-Атинскому району, не производило обязательные платежи по страховым взносам и другим социальным платежам, а также за последние несколько лет предоставляло нулевые отчеты по налогам, несмотря на наличие крупного оборота, и тем самым нанесло государственному бюджету ущерб в особо крупном размере - на сумму 90 миллионов сомов.

Как стало известно, основными акционерами ОАО «МИС» являются два юридических лица: оффшорная компания E.C.L. и гражданка Дж.А.Б., которая приходится супругой одному из высокопоставленных чиновников страны.​

Из собственных источников Vesti.kg стало известно, что речь идет о супруге депутата Садыра Жапарова Анаре Жапаровой. А оффшорная компания «EURASIA CAPITAL LIMITED» зарегистрирована в оффшорной зоне европейского государства Мальта. По открытым источникам установлено что, сын Акылбека Жапарова Максат Акылбекович является руководителем вышеуказанных оффшорных компаний.

Справочно: ОАО «МИС» предоставляет в аренду помещения под университет, частную школу, магазины, аптеки, стоянки для грузовых авто, производственные, очистительные цеха, склады и другие коммерческие объекты, о чем, согласно НК КР, обязаны представлять отчеты.

Кроме этого, согласно представленным сведениям компетентного органа, указанное ОАО в 2009 году с помощью отдельных высокопоставленных должностных лиц получило бюджетную ссуду в размере 200 миллионов сомов с Государственного фонда развития экономики при Министерстве финансов для реконструкции семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы со сроком погашения до 2012-го, однако указанные средства, как стало известно, были использованы не по целевому назначению. В последующем дважды продлевало срок возврата до 2025 года с пролонгацией и списанием начисленных процентов и санкций.

В настоящее время дело расследуется.

Пресс-служба ГСБЭП