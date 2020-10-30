Адвокат Айдара Акаева: Вброс информации через 9 месяцев после кончины наводит на мысль, что это не случайность

«Прошу проявить человечность и уважение к горю его семьи, несовершеннолетних детей и пожилых родителей»

«Причина смерти – естественная. Любая другая информация является ложной»

Недостоверной назвал появившуюся в СМИ информацию о причинах смерти Айдара Акаева его адвокат Икрамидин Айткулов.

«По результатам экспертизы и согласно справке о смерти, причиной смерти является «сердечная недостаточность левожелудочная» и «болезнь сердца атеросклеротическая», - сообщил он. - Причина смерти естественная, посторонние факторы отсутствуют. Любая другая информация является ложной, а ее распространение – заведомо клеветническим и незаконным».

Юрист отметил, что появление ложных, по его словам, сведений о смерти Акаева через 9 месяцев после кончины наводит на мысль о намеренном вбросе информации.

«Прошу проявить человечность и уважение к горю его семьи, несовершеннолетних детей и пожилых родителей», - обратился Айткулов.

Ранее ряд российских СМИ сообщил, что сын бывшего президента КР Аскара Акаева Айдар скончался от отравления алкоголем и наркотиками.

Напомним, Айдар Акаев ушел из жизни 6 февраля этого года. Сообщалось, что он умер от остановки сердца за 2 недели до своего 44-летия.

Спустя полгода источник в правоохранительных органах сообщил, что к остановке сердца привело отравление вследствие сочетания алкоголя и кокаина.

Источник: vesti.kg