«Снятие Каната Исаева с должности нужно нынешней власти»

Эксперт полагает, что спикер проработал слишком мало, чтобы выражать ему вотум недоверия

Серьезных оснований для выражения вотума недоверия Канату Исаеву нет. Данным предположением поделилась с Vesti.kg политолог Айнура Арзыматова.

- Поскольку Исаев недавно вступил на свою должность, нет причин ставить под сомнение его работу, — пояснила она в разговоре с Vesti.kg. — Это все затевается, чтобы будущий торага занял место и. о. президента, когда Садыр Жапаров пойдет на президентские выборы. Очевидно, что это нужно команде нынешней власти.

Напомним, сегодня один из партийных деятелей в лице Сайдуллы Нышанова сообщил, что народные избранники намереваются выразить вотум недоверия действующему спикеру Канату Исаеву. Парламентарии считают, что было неправильно с его стороны передавать полномочия Садыру Жапарову.

Источник: vesti.kg