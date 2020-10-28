Бакыт Бакетаев, политолог: «Садыр Жапаров превратил народную революцию в эволюцию!»

Правительства нет, неизвестно местоположение Жогорку Кенеша, а президент оказался вне «Белого дома».

— 5 октября народные волнения вывели власти Кыргызстана из правового поля. Правительства нет, неизвестно местоположение Жогорку Кенеша, а президент оказался вне «Белого дома». Затем Жогорку Кенеш трижды собирался, чтобы вернуть ситуацию в законное русло, узаконили назначение Садыра Жапарова в премьер-министры. Тем самым правительство вернулось в правовое поле. Президент же написал заявление об уходе в отставку. По закону до выборов обязанности президента должен был исполнять спикер Жогорку Кенеша. Но Канат Исаев устно передал эти полномочия Садыру Жапарову. Садыр Жапаров начал издавать указы, распоряжения, как и. о. президента и премьер-министр.

В соответствии с выборным законодательством Центральная избирательная комиссия должна назначить дату новых выборов в течение двух месяцев, если были отменены результаты парламентских выборов. Здесь нужно сделать небольшое отступление. Чего требовал народ 6 октября, когда сменялась власть? Люди были недовольны результатами выборов, требовали снизить 7% порог, отменить форму № 2, восстановить одномандатные выборы. Но когда ЦИК объявит новые выборы, упомянутые требования народа не будут учтены. По закону новые выборы можно назначить только по старым правилам, в противном случае это будет незаконно. Значит, выборы пройдут по тому же проходному порогу, с тем же размером залога, с формой № 2. Это, во-первых.

Во-вторых, по закону после ухода президента новые президентские выборы должны пройти в течение трех месяцев. Эти выборы тоже объявляет Центризбирком. Но так как выборное законодательство не изменилось так, как хотел народ, то проведение выборов по старым правилам может вызвать недовольства и волнения среди населения.

Поэтому Садыру Жапарову пришлось пойти на определенные шаги, чтобы выполнить требование народа. Во-первых, нужно провести президентские выборы, чтобы полноправный президент подписал внесенные в выборное законодательство изменения. И.о. президента не обладает полномочиями, позволяющими подписывать вносимые изменения в закон. Нет иного пути, как провести сначала президентские выборы. Затем будет время на то, чтобы внести изменения в Конституцию. Пройдет три месяца на то, чтобы вынести на суд общественности, обсудить и согласовать. Только после проведения референдума появится возможность провести выборы в следующий созыв Жогорку Кенеша по новым правилам, требования. Вот в какой ситуации мы оказались из-за революции. Народная революция постепенно перетекает в эволюцию.

Источник: газета «Майдан.kg» №40 от 28.10.2020 / стр. 5