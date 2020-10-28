Кенешбек вылез исподтишка, разоблачилась его ложь!

Кенешбек Дуйшебаев и до этого запоминался народу как министр на несколько часов или на несколько дней в преддверии смены власти.
На этот раз он дольше продержался на должности секретаря Совета безопасности, больше недели. Может поэтому с головой у него что-то не то…
Кенешбек Дуйшебаев был назначен секретарем Совета безопасности 15 октября, на основании одного из последних указов бывшего президента Сооронбая Жээнбекова. Пресс-конференцию он провел 27 октября, через несколько часов после ухода с должности.
«Все мероприятия под названием «борьба с коррупцией и криминалитетом» у нас превратились в театрализованное шоу. Нам сказали, что «Матраимов виновен, его преступная деятельность нанесла государству ущерб в 2 млрд сомов, из которых 80 млн он уже перечислил государству». Но если до этого на него не возбуждали ни одного дела, то как доказали его вину? Кто и как рассчитал этот ущерб? Пусть людям расскажут об этом. На сегодня Матраимову ведь не предъявлено обвинение. «Я сам принимал решение по Райымбеку Матраимову», — сказал Садыр Жапаров. Он что, прокурор? Или судья? Может, следователь? По Конституции у него нет таких прав. Насколько это соответствует закону?» — сказал Дуйшебаев в ходе пресс-конференции.
Он прокомментировал задержание криминального авторитета Камчы Кольбаева, посчитав, что это было согласовано с властью.
ГКНБ ответил на заявление бывшего секретаря Совбеза. «Заявление Кенешбека Дуйшебаева о договоре властей с ОПГ не соответствует действительности. ГКНБ ведет активную борьбу с коррупцией и криминалом. Все мероприятия проводятся строго в рамках закона. Проводится соответствующая работа по демонтажу коррупционных схем в госорганах, возмещению ущерба государству и искоренению криминальных проявлений. ГКНБ будет только усиливать борьбу с коррупцией и криминалом», — сообщили из ГКНБ.
Судя по тому, как Кенешбек Дуйшебаев провел пресс-конференцию через несколько часов после ухода с должности, он сильно обиделся на то, что проработал около полумесяца. Каждый по-своему выплескивает обиду, его можно понять. Одни предпочитают молча уйти, понимая, что не принесли пользу стране, занимая высокие посты на протяжении многих лет, другие же с запозданием озвучивают свою точку зрения, вовлекая общественность в ложную информацию. Этими своими действиями Дуйшебаев не заслужил уважения. Народ его проклинает за то, что он попытался вставить палки в колеса власти, которая выбрала новый, ожидаемый народом путь.
Источник: газета «Майдан.kg» №40 от 28.10.2020 / стр. 5
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