Эльвира Сурабалдиева стала вице-премьером по социальному блоку

Парламент поддержал ее кандидатуру

Экс-депутат Эльвира Сурабалдиева стала вице-премьер-министром по социальному блоку. Парламент поддержал ее кандидатуру.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что Садыр Жапаров освободил от должностей министра труда и социального развития Улукбека Кочкорова и вице-премьера Аиду Исмаилову.

Источник: vesti.kg