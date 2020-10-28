Омурбек Суваналиев заразился коронавирусом

Положительный результат был выявлен 13 дней назад
Бывший заместитель секретаря Совбеза Омурбек Суваналиев заразился COVID-19. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.
По словам Суваналиева, сейчас он соблюдает режим самоизоляции и лечится в домашних условиях.
- Я сейчас болею коронавирусом, - сказал он. - Уже 12 дней нахожусь дома, лечусь.
Напомним, генерал Омурбек Суваналиев после массовых беспорядков в Бишкеке занял должность исполняющего обязанности секретаря Совбеза и координатора силовых структур. Однако спустя несколько дней личный состав и руководство Госкомитета нацбезопасности выпроводили его из центрального аппарата ГКНБ.
Источник: vesti.kg
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