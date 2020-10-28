Суд отказал партии «Актив» в отмене решения ЦИК о досрочных выборах президента
27 октября Административный суд Бишкека рассмотрел иск политической партии «Актив» к Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Об этом сообщили в ЦИК.
Партия «Актив» просила отменить решение Центризбиркома от 24 октября о назначении досрочных выборов президента КР на 10 января 2021 года. Политическая партия посчитала, что досрочные выборы должны быть назначены на 15 января.
Изучив материалы дела и выслушав доводы представителей сторон суд пришел к выводу, что правовые основания для удовлетворения иска отсутствуют.
Ранее эта же партия, а также «Коалиция за демократию и гражданское общество» через суд добились отмены решения ЦИК о назначении повторных парламентских выборов на 20 декабря.
24 октября Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов (Центризбирком) КР на своем заседании приняла решение о назначении выборов президента страны на 10 января 2021 года. Выдвижение кандидатов на пост главы государства завершится 15 ноября. До 19 ноября должен быть сформирован список избирателей. Все необходимые документы кандидаты подают в ЦИК до 7 декабря, а до 3 декабря им необходимо сдать не менее 30 тысяч подписей в свою пользу от граждан.
Источник: Азаттык
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