Аида Исмаилова освобождена от должности вице-премьер-министра

Соответствующий указ подписан Садыром Жапаровым

Аида Исмаилова освобождена от должности вице-премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба и. о. президента Садыра Жапарова.

«Исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с ч. 1 ст. 87 Конституции, ч. 4-1 ст. 24 конституционного закона принята отставка Исмаиловой Аиды Жекшенбаевны. Она освобождена от занимаемой должности вице-премьер-министра согласно поданному заявлению», - указано в сообщении аппарата президента.

Напомним, Аида Исмаилова часто подвергалась критике со стороны общественности за неспособность стабилизировать эпидситуацию во время пандемии коронавируса, а также за то, что она в этот же период сложила с себя полномочия вице-премьера для участия в парламентских выборах.



Отдел информационной политики

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