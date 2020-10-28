(Видео) Садыр Жапаров: С сегодняшнего дня Акылбек Жапаров перестает быть моим советником

И. о. главы государства заявил, что Жапаров не появляется на рабочем месте уже третий день

Акылбек Жапаров освобожден от должности советника и. о. президента Садыра Жапарова. Об этом сообщил и. о. главы государства в интервью телеканалу «Ала-Тоо 24».

«Акылбека Жапарова я не видел уже три дня на рабочем месте. С сегодняшнего дня он перестает быть моим советником», - подчеркнул Садыр Жапаров.

Напомним, 22 октября стало известно, что депутат ЖК Акылбек Жапаров назначен на должность советника и. о. президента Садыра Жапарова.

Источник: vesti.kg