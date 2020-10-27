Он был избран Генеральным прокурором и прекращает полномочия депутата.
Депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева сдала депутатский мандат. Сегодня, 27 октября, ЦИК рассмотрел ее заявление.
Кроме того, на сегодняшнем заседании ЦИК примет решение о передаче мандата Курманкула Зулушева. Он был избран Генеральным прокурором и прекращает полномочия депутата.
Напомним, Эльвира Сурабалдиева на прошедших 4 октября выборах баллотировалась от партии "Ата-Мекен". Она выступала с жесткой критикой прошедших выборов и добивалась их отмены. В последние дни она запомнилась яркими и эмоциональными выступлениями на митингах.
Источник: vb.kg
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