Алмазбека Атамбаева переведут из СИЗО-1 в колонию № 47

Адвокат бывшего главы государства заявил, что состояние его подзащитного требует полноценного медицинского лечения

По решению суда Алмазбек Атамбаев должен быть под домашним арестом, а не сидеть в подвальном помещении

Алмазбек Атамбаев будет переведен из СИЗО-1 Бишкека в колонию №47. Об этом Vesti.kg сообщил адвокат бывшего президента Замир Жоошев.

- Алмазбека Шаршеновича действительно переводят в колонию № 47, - заверил юрист. – Он удовлетворен тем, что ему больше не придется сидеть в подвале. Нужно называть вещи своими именами. У нас в Кыргызстане помещения, которые находятся ниже поверхности земли, называются подвалом. Отопление включили только вчера, с утра не было воды, чтобы умыться. Более того, состояние бывшего главы государства требует полноценного медицинского лечения.

По словам Жоошева, Атамбаева должны отпустить под домашний арест.

- Есть решение суда от 6 октября, которое исполняется в отношении других обвиняемых, например, Равшана Жээнбекова, Мээрбека Мискенбаева. Они под домашним арестом, они тоже были освобождены 6 октября утром. Согласно Конституции и Уголовному кодексу КР, неисполнение решения суда влечет к уголовной ответственности.

Источник: vesti.kg