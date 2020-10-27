Алмазбека Атамбаева переведут из СИЗО-1 в колонию № 47

Адвокат бывшего главы государства заявил, что состояние его подзащитного требует полноценного медицинского лечения
По решению суда Алмазбек Атамбаев должен быть под домашним арестом, а не сидеть в подвальном помещении
Алмазбек Атамбаев будет переведен из СИЗО-1 Бишкека в колонию №47. Об этом Vesti.kg сообщил адвокат бывшего президента Замир Жоошев.
- Алмазбека Шаршеновича действительно переводят в колонию № 47, - заверил юрист. – Он удовлетворен тем, что ему больше не придется сидеть в подвале. Нужно называть вещи своими именами. У нас в Кыргызстане помещения, которые находятся ниже поверхности земли, называются подвалом. Отопление включили только вчера, с утра не было воды, чтобы умыться. Более того, состояние бывшего главы государства требует полноценного медицинского лечения.
По словам Жоошева, Атамбаева должны отпустить под домашний арест.
- Есть решение суда от 6 октября, которое исполняется в отношении других обвиняемых, например, Равшана Жээнбекова, Мээрбека Мискенбаева. Они под домашним арестом, они тоже были освобождены 6 октября утром. Согласно Конституции и Уголовному кодексу КР, неисполнение решения суда влечет к уголовной ответственности.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!