Омбудсмен: Атамбаев не в подвальном помещении. Сегодня я сам его навещу

Токон Мамытов прокомментировал ситуацию с переводом бывшего президента в СИЗО-1
Омбудсмен Токон Мамытов опроверг информацию о том, что Алмазбек Атамбаев содержится в подвальном помещении СИЗО-1 Бишкека. Он намерен навестить бывшего главу государства.
- Наши сотрудники в курсе происходящего, они уже были там вчера для выяснения деталей перевода экс-главы государства в СИЗО-1,- сообщил Мамытов в беседе с Vesti.kg. - Не нужно распространять недостоверную информацию. Руководство ГСИН сообщило, что Атамбаев содержится в изоляторе на первом этаже. Об отсутствии канализации речь не идет. Я сейчас сам собираюсь поехать и навестить Атамбаева лично. Сегодня-завтра внутриведомственная комиссия определит, в каких условиях заключенный будет содержаться, и обеспечит соответствующее конвоирование.
Напомним, вчера адвокат Алмазбека Атамбаева сообщил о том, что бывшего президента перевели из СИЗО ГКНБ в подвальное помещение СИЗО-1, где якобы отсутствуют условия нормального существования. Юрист отметил, что там ранее содержали пожизненно осужденных. В камере не функционируют канализация и отопление, протекают трубы, а дверь остается открытой.
Источник: vesti.kg
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